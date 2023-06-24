Вице-чемпион Италии заинтересован в подписании лучшего бомбардира УПЛ

24 июня, 16:16
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Артем Довбик (Фото:УАФ)

Артем Довбик (Фото:УАФ)

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик в ближайшее время может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, римский Лацио рассматривает возможность подписания украинского игрока.

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Итальянцы считают, что Довбик может усилить линию атаки в следующем сезоне.

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Отмечается, что представители Лацио уже провели переговоры с украинской стороны. Трансфер Артема оценивается в 10−12 миллионов плюс бонусы и процент от будущих продаж.

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Напоминаем, что Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона-2022/23, забив 24 гола за 30 матчей.

По итогам прошлого сезона Лацио занял второе место в национальном чемпионате Италии, которое позволяет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему игроку проявляли четыре клуба Серии А.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лацио СК Днепр-1 Артем Довбик

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