Вице-чемпион Италии заинтересован в подписании лучшего бомбардира УПЛ
Артем Довбик (Фото:УАФ)
Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик в ближайшее время может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, римский Лацио рассматривает возможность подписания украинского игрока.
Итальянцы считают, что Довбик может усилить линию атаки в следующем сезоне.
Отмечается, что представители Лацио уже провели переговоры с украинской стороны. Трансфер Артема оценивается в 10−12 миллионов плюс бонусы и процент от будущих продаж.
Напоминаем, что Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона-2022/23, забив 24 гола за 30 матчей.
По итогам прошлого сезона Лацио занял второе место в национальном чемпионате Италии, которое позволяет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему игроку проявляли четыре клуба Серии А.