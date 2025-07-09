Довбик досрочно завершил отпуск и вернулся в расположение Ромы
Артем Довбик начал подготовку к новому сезону (Фото: ФК Рома)
Нападающий Ромы Артем Довбик начал подготовку к новому сезону.
Как сообщает издание Romanews, 28-летний футболист вернулся в в Италию раньше запланированного. Довбик уже начал подготовку к новому сезону. Украинский игрок хочет впечатлить нового наставника «волков» Джана Пьеро Гасперини.
Довбик проводит индивидуальные занятия в частном тренажерном зале в столице Италии.
Первые тренировоки украинец провел в минувшие выходные. Нападающий хочет остаться основным игроком Ромы под руководством Гасперини.
В прошлом сезоне Довбик провел 45 матчей за Рому, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.
