Довбик досрочно завершил отпуск и вернулся в расположение Ромы

Как сообщает издание Romanews, 28-летний футболист вернулся в в Италию раньше запланированного. Довбик уже начал подготовку к новому сезону. Украинский игрок хочет впечатлить нового наставника «волков» Джана Пьеро Гасперини.

Реклама

Довбик проводит индивидуальные занятия в частном тренажерном зале в столице Италии.

Первые тренировоки украинец провел в минувшие выходные. Нападающий хочет остаться основным игроком Ромы под руководством Гасперини.

В прошлом сезоне Довбик провел 45 матчей за Рому, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сторонник Берлускони призвал Рому избавиться от Довбика.