«Мы бы говорили о возрождении»: тренер Ромы вынес вердикт Довбику после двух незабитых пенальти в Лиге Европы

3 октября, 06:53
Артем Довбик не забил два пенальти подряд (Фото: REUTERS/Matteo Ciambelli)

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение команды в матче против Лилля (0:1) в Лиге Европы.

Специалист высказался про украинского нападающего Артема Довбика, который с двух попыток не забил с пенальти.

«Выбор пенальтистов? Довбик — потенциальный пенальтист, так же как и Соуле или Пеллегрини, если бы он был на поле. И в прошлом они уже били пенальти. Это решается заранее.

Конкуренция Фергюсона и Довбика? Если бы Довбик забил, возможно, мы бы говорили о возрождении. Он хорошо вошел в игру, играя на глубину, Фергюсон молод и много времени не играл. Ему еще нужно обрести способность к рывку, ему не хватает немного мощности. Возможно, ему просто нужно немного больше времени", — цитирует Гасперини Roma news.

Отметим, что римляне трижды подряд не смогли забить пенальти — два удара Довбыка и одну попытку Суле парировал Озер.

Ранее сообщалось, что Шахтер победил Абердин в зрелищном матче Лиги конференций.

