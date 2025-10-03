«Мы бы говорили о возрождении»: тренер Ромы вынес вердикт Довбику после двух незабитых пенальти в Лиге Европы

Специалист высказался про украинского нападающего Артема Довбика, который с двух попыток не забил с пенальти.

«Выбор пенальтистов? Довбик — потенциальный пенальтист, так же как и Соуле или Пеллегрини, если бы он был на поле. И в прошлом они уже били пенальти. Это решается заранее.

Конкуренция Фергюсона и Довбика? Если бы Довбик забил, возможно, мы бы говорили о возрождении. Он хорошо вошел в игру, играя на глубину, Фергюсон молод и много времени не играл. Ему еще нужно обрести способность к рывку, ему не хватает немного мощности. Возможно, ему просто нужно немного больше времени", — цитирует Гасперини Roma news.

Отметим, что римляне трижды подряд не смогли забить пенальти — два удара Довбыка и одну попытку Суле парировал Озер.

