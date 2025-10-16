«Не впечатляет меня»: легендарный итальянский тренер разочарован игрой Довбика

Знаменитый тренер Фабио Капелло высказался по поводу Ромы, в которой он работал в прошлом.

Итальянский специалист считает, что украинский нападающий Артем Довбик, как и его коллега в атаке Эван Фергюсон, не являются игроками топового уровня.

«Это команда, которая следует за своим тренером и делает все на поле, чтобы применить игровые принципы Гасперини. Я убежден, что время поможет команде стать более эффективной в забивании голов, даже если ни Довбик, ни Фергюсон не впечатляют меня как топ-игроки в нападении.

Реклама

Гасперини — мастер использования потенциала своих игроков. А еще в составе есть такие игроки, как Дибала и Суле, который нравится мне с первого дня: у него есть качества, которых мало у кого в Серии А, а еще есть видение, точность, непредсказуемость… И он молод, будущее на его стороне", — приводит слова Капелло VoceGiallorossa.it.

В текущем сезоне Довбик провел за Рому семь игр, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Леоненко раскритиковал легенду Динамо за переход в Спартак.