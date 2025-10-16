«Был чужеродным элементом»: легенда Ромы назвал недостаток Довбика в игре за сборную Украины
Артем Довбик перешел в Рому летом 2024 года (Фото: ФК Рома)
Бывший защитник Ромы Фабио Петруцци поделился мыслями об игре форварда Артема Довбика в составе сборной Украины.
Знаменитый футболист считает, что нападающий не вписывается ни в одну систему игры.
«Я посмотрел матчи сборной Украины.
Он выглядит игроком, который совсем не вписывается ни в одну систему, был чужеродным элементом", — приводит слова Петруцци Retesport.
В текущем сезоне Артем провел 11 матчей за Рому и сборную Украины, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
