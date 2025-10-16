«Был чужеродным элементом»: легенда Ромы назвал недостаток Довбика в игре за сборную Украины

16 октября, 11:38
Поделиться:
Артем Довбик перешел в Рому летом 2024 года (Фото: ФК Рома)

Артем Довбик перешел в Рому летом 2024 года (Фото: ФК Рома)

Бывший защитник Ромы Фабио Петруцци поделился мыслями об игре форварда Артема Довбика в составе сборной Украины.

Читайте также:
«Он нас немножко встряхнул»: Довбик рассказал, благодаря чему удалось победить Азербайджан в отборе ЧМ-2026

Знаменитый футболист считает, что нападающий не вписывается ни в одну систему игры.

«Я посмотрел матчи сборной Украины.

Он выглядит игроком, который совсем не вписывается ни в одну систему, был чужеродным элементом", — приводит слова Петруцци Retesport.

Реклама

Читайте также:
«Не знает, что делать с мячом»: легенда Динамо разнес игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

В текущем сезоне Артем провел 11 матчей за Рому и сборную Украины, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский тренер Фабио Капелло разочарован игрой Довбика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины ФК Рома Артем Довбик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies