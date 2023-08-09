«Чувствую большую ответственность». Цыганков дал несколько советов Довбику для быстрой адаптации в Жироне 9 августа, 13:09 Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Нападающий сборной Украины Артем Довбык прокомментировал свой трансфер в каталонскую команду, который стал рекордным для Жироны.

В комментарии Футбол TIME Довбик заверил, что выжмет из себя максимум, чтобы принести пользу команде. Также футболист признался, что новоиспеченный одноклубник Виктор Цыганков дал ему несколько советов, чтобы тот смог быстрее адаптироваться в новом клубе.

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«Ответственность, конечно, чувствуется. На меня были потрачены рекордные деньги. Я хочу выжать максимум из себя в этой команде. Думаю, что моя работа на футбольном поле конвертируется в голы в Ла Лиге.

Цыганков посоветовал, чтобы я не был сильно скромным и ничего не боялся. Он признался, что это было его проблемой в начале, что он боялся что-то спрашивать. Из-за этого больше времени ушло на адаптацию. Думаю, его присутствие здесь даст мне больше свободы", — сказал Довбик

Отметим, что Довбык уже успел сыграть свой первый матч в составе каталонской команды против Лацио.

А потом главный тренер испанской Жироны Мичел прокомментировал дебют украинского новичка команды Артема Довбыка в товарищеском матче против римлян.