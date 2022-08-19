«Заинтересованность есть». Нападающий сборной Украины подтвердил, что может сменить клуб
Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года (Фото:СК Днепр-1)
Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик подтвердил, что может перейти в другой клуб.
Об этом футболист признался после матча Днепра-1 против АЕКа Ларнака в раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт днепровского клуба.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном переходе в один из клубов Серии А, Довбик был лаконичным и не стал уточнять, какие именно команды проявляют к нему интерес.
«Заинтересованность есть, но сейчас я нахожусь в Днепре-1 и готовлюсь ко второй игре», — сказал Довбик.
Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в итальянскую Салернитану.
Перед этим агент Довбика заявлял о возможном переходе игрока в итальянский Торино, а футболист вместе со своей женой побывал в Турине и ознакомился с инфраструктурой клуба.
Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, или турецком Фенербахче.
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