«Жаль, что он поехал в сборную»: тренер Довбика удивил заявлением про украинского нападающего

Специалист разочарован, что форвард поехал в сборную, ведь начал набирать форму в римской команде.

«Мне жаль, что Довбик поехал в сборную. Я вижу, как он растет, физически развивается. Это самое важное, потому что он по сути сильный игрок, как физически, так и технически, и чтобы показывать высокие результаты, он должен быть в отличной форме.

Я хотел бы довести его до оптимальной формы, веря, что он снова сможет реализовать свой потенциал. Мы работаем в этом направлении. Он хорошо выступил во Флоренции. Нам нужно вселить в него большую уверенность и чувство принадлежности. Он должен знать, что команда его поддерживает", — сказал Гасперини в интервью Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Довбик провел семь матчей за Рому, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Отметим, что Артем назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную Украины.