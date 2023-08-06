Партнер для Цыганкова. Лучший бомбардир УПЛ прошел медосмотр в испанском клубе

6 августа, 10:30
Поделиться:
Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время станет футболистом Жироны.

Как сообщает Diari de Girona, 26-летний нападающий успешно прошел медосмотр в испанском клубе.

Читайте также:
«Я видел кровь». Травма голкипера Днепра-1 ужаснула Александра Кучера — видео

Вскоре Жирона должна объявить о переходе игрока.

Отмечается, что Довбик станет самым дорогим приобретением в истории клуба. За 50% прав на игрока испанцы заплатят 7 миллионов евро.

Видео дня

Следует отметить, что в Жироне уже выступает футболист сборной Украины Виктор Цыганков.

Читайте также:
Шокирующий трансфер. Динамо готово подписать форварда Ювентуса

Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ. Нападающий забил 24 гола за 30 матчей.

Ранее сообщалось, что основной футболист Шахтера отказался продлевать контракт с клубом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Артем Довбик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X