Партнер для Цыганкова. Лучший бомбардир УПЛ прошел медосмотр в испанском клубе 6 августа, 10:30 Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время станет футболистом Жироны.

Как сообщает Diari de Girona, 26-летний нападающий успешно прошел медосмотр в испанском клубе.

Вскоре Жирона должна объявить о переходе игрока.

Отмечается, что Довбик станет самым дорогим приобретением в истории клуба. За 50% прав на игрока испанцы заплатят 7 миллионов евро.

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Следует отметить, что в Жироне уже выступает футболист сборной Украины Виктор Цыганков.



Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ. Нападающий забил 24 гола за 30 матчей.

Ранее сообщалось, что основной футболист Шахтера отказался продлевать контракт с клубом.