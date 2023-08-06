Партнер для Цыганкова. Лучший бомбардир УПЛ прошел медосмотр в испанском клубе
Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)
Форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время станет футболистом Жироны.
Как сообщает Diari de Girona, 26-летний нападающий успешно прошел медосмотр в испанском клубе.
Вскоре Жирона должна объявить о переходе игрока.
Отмечается, что Довбик станет самым дорогим приобретением в истории клуба. За 50% прав на игрока испанцы заплатят 7 миллионов евро.
Следует отметить, что в Жироне уже выступает футболист сборной Украины Виктор Цыганков.
Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ. Нападающий забил 24 гола за 30 матчей.
Ранее сообщалось, что основной футболист Шахтера отказался продлевать контракт с клубом.