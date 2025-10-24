«Не может показать себя»: тренер Довбика назвал главную проблему украинца после поражения в Лиге Европы

Артем Довбик выступает за Рому с 2024 года (Фото: Артем Довбик/Instagram)

После игры главный тренер Риммлян Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями об игре форвардов своей команды Артема Довбика и Эвана Фергюсона, объяснив причины их неудачных выступлений.

«Мотивация Довбика и Фергюсона? Команда регулярно выходит на поле с правильной мотивацией. Я не думаю, что это психологический вопрос. Я считаю, что проблема скорее заключается в сложившихся обстоятельствах, в том числе в физическом и техническом плане, из-за чего они, возможно, не могут показать себя с лучшей стороны», — цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Отметим, Артем вышел в стартовом составе команды и сыграл 74 минуты. За отведенное время на поле он 27 раз коснулся мяча, отдал 13 точных передач из 17 попыток (76%), создал 4 момента, нанес удар в створ ворот и заработал один фол. Выиграл 1 из 8 дуэлей (12,5%), совершил 1 подбор, 1 заблокированный удар, 1 фол и допустил 8 потерь мяча.

Статистический портал Sofascore поставил украинцу оценку 6,0, WhoScored — 6,5 балла.

Добавим, что 28-летний Довбик в этом сезоне провел девять матчей за Рому, забив один гол и отдав ассист.

