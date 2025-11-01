«Если ты — ничтожество»: бывший нападающий сборной Италии высказался о будущем Довбика в Роме

1 ноября, 09:31
Поделиться:
Артем Довбик — футболист сборной Украины и Ромы (Фото: ФК Рома)

Артем Довбик — футболист сборной Украины и Ромы (Фото: ФК Рома)

Экс-форвард Ромы и сборной Италии Франческо Грациани прокомментировал победный гол украинского форварда римлян Артема Довбика после выхода на замену в матче Серии А против Пармы (2:1).

Читайте также:
«Надо больше забивать». Легендарный футболист сказал, в каком чемпионате Довбику будет комфортно

Экс-футболист считает, что Довбику нужно дать шанс закрепиться в старте, но если он им не воспользуется, то доверие к нему быстро исчезнет.

«Несмотря на забитый гол, он остается загадочной фигурой. Невозможно стать лучшим бомбардиром Ла Лиги, если ты — ничтожество, но мне он кажется несколько неуклюжим, его легко опекать, и ему не хватает той решимости, которая нужна, чтобы подняться на более высокий уровень.

Реклама

Основной состав? Да, он забил важный гол, ему нужно доверие. Я дал бы ему сыграть 3−4 матча [в старте], и если он не воспользуется шансом — закрыл бы перед ним дверь.

Он хорошо сыграл, поставил Гасперини в сложное положение, забив красивый мяч, хотя перед матчем с Пармой был лишь третьей опцией", — цитирует Грациани Retesport.

Читайте также:
Милан вернулся к идее приобретения Довбика — СМИ

Довбик перебрался в Рому летом 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро.

В дебютном сезоне украинец провел 45 матчей за римский клуб, забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи. В нынешней кампании в активе Артема лишь два гола и один ассист в 11 поединках.

Ранее гол Довбика за Рому в ворота Пармы разобрал легенда украинского клуба.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Артем Довбик ФК Рома Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies