Экс-форвард Ромы и сборной Италии Франческо Грациани прокомментировал победный гол украинского форварда римлян Артема Довбика после выхода на замену в матче Серии А против Пармы (2:1).

Экс-футболист считает, что Довбику нужно дать шанс закрепиться в старте, но если он им не воспользуется, то доверие к нему быстро исчезнет.

«Несмотря на забитый гол, он остается загадочной фигурой. Невозможно стать лучшим бомбардиром Ла Лиги, если ты — ничтожество, но мне он кажется несколько неуклюжим, его легко опекать, и ему не хватает той решимости, которая нужна, чтобы подняться на более высокий уровень.

Основной состав? Да, он забил важный гол, ему нужно доверие. Я дал бы ему сыграть 3−4 матча [в старте], и если он не воспользуется шансом — закрыл бы перед ним дверь.

Он хорошо сыграл, поставил Гасперини в сложное положение, забив красивый мяч, хотя перед матчем с Пармой был лишь третьей опцией", — цитирует Грациани Retesport.

Довбик перебрался в Рому летом 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро.

В дебютном сезоне украинец провел 45 матчей за римский клуб, забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи. В нынешней кампании в активе Артема лишь два гола и один ассист в 11 поединках.

Ранее гол Довбика за Рому в ворота Пармы разобрал легенда украинского клуба.