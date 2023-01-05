Нападающий сборной Украины вошел в топ-20 лучших бомбардиров 2022 года на международном уровне

5 января, 22:00
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Артем Довбик в 2022 году забил на международном уровне 9 голов (Фото:Reuters/Lee Smith)

Артем Довбик в 2022 году забил на международном уровне 9 голов (Фото:Reuters/Lee Smith)

Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик вошел в топ-20 рейтинга лучших бомбардиров мира 2022 по версии международной федерации истории и статистики (IFFHS).

В рейтинге учитывались голы футболистов, которые они забили за клубы в еврокубках и за сборные на международной арене, сообщает официальный сайт IFFHS.

На счету Довбика 9 таких голов в 2022 году, с которыми он оказался на 18-м месте рейтинга. Нападающий забил 4 гола за Днепр-1 в еврокубках и 5 — за сборную Украины.

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Рейтинг лучших бомбардиров 2022 года возглавил нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого 22 гола. Второе место с 21 голом занял одноклубник аргентинца и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замкнул нападающий сборной Аргентины и Манчестер Сити Хулиан Альварес, забивший 15 голов.

iffhs.com
Фото: iffhs.com

Ранее сообщалось, что Артём Довбик стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сборная Украины Артем Довбик

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