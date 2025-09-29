«Мы должны чаще встречаться»: Довбик получил советы от легендарного нападающего — фото
Артем Довбик встретился с Эдином Джеко (Фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Центральный нападающий Ромы Артем Довбик рассказал, что пообщался с форвардом Фиорентины Эдином Джеко.
Украинский футболист на своей странице в Instagram опубликовал фото вместе с боснийцем.
«Мы должны почаще встречаться. Великий Эдин», — написал Довбик.
Артем рассказал, что встретился с Джеко и получил от него советы.
«Я знаю историю нападающих Ромы. Несколько дней назад я поговорил с Джеко, он дал мне советы: я должен быть сосредоточенным и честным с партнерами по команде. Для него это ключ к успеху», — сказал украинец для Il Romanista.
Джеко выступал за Рому с августа 2015 года по август 2021-го, за это время забил 119 голов в 260 матчах.
Отметим, что Довбик забил первый гол в текущем сезоне в прошедшем матче чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что чемпион мира тепло поздравил Довбика с первым голом за Рому в сезоне.