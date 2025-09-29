Украинский футболист на своей странице в Instagram опубликовал фото вместе с боснийцем.

«Мы должны почаще встречаться. Великий Эдин», — написал Довбик.

Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Артем рассказал, что встретился с Джеко и получил от него советы.

Реклама

«Я знаю историю нападающих Ромы. Несколько дней назад я поговорил с Джеко, он дал мне советы: я должен быть сосредоточенным и честным с партнерами по команде. Для него это ключ к успеху», — сказал украинец для Il Romanista.

Джеко выступал за Рому с августа 2015 года по август 2021-го, за это время забил 119 голов в 260 матчах.

Отметим, что Довбик забил первый гол в текущем сезоне в прошедшем матче чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что чемпион мира тепло поздравил Довбика с первым голом за Рому в сезоне.