«Имеет потенциал для улучшения»: тренер Ромы оценил первый гол Довбыка в сезоне

29 сентября, 08:32
Артем Довбик забил в матче против Вероны (Фото: REUTERS/Alberto Lingria)

Наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями об Артеме Довбике после домашней игры против Вероны (2:0) в рамках пятого тура чемпионата Италии.

Тренер римской команды доволен, что украинскому футболисту удалось забить первый гол в текущем сезоне.

«Артем хорошо реагирует, я видел его физический прогресс, у него есть потенциал для улучшения. Он в хорошей форме, этот гол придаст ему и команде уверенности. Нам нужен его прогресс. Он отличный парень, который хочет проявить себя и достигать результатов. Думаю, что со временем он станет еще лучше».

Гасперини высказался о борьбе в турнирной таблице Серии А.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшать свою команду. Я наслаждаюсь определенным удовольствием, прогрессом Пеллегрини, прогрессом Довбика. Дебютом Зюлковского. Но еще рано об этом говорить, ребята осознают, какую работу они выполняют. Турнирная таблица… еще рано. Мы точно ничего не украли, то, чего достигли — заслужили, а дальше посмотрим», — приводит слова тренера Roma News.

Это первый мяч Артема за Рому в нынешнем сезоне.

Ранее мы писали, что Довбик эмоционально высказался о своем первом голе за Рому в сезоне Серии А.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Артем Довбик ФК Рома

