Довбик забил победный гол за Рому в матче чемпионата Италии — видео

29 октября, 21:50
Гол Довбика стал решающим в поединке Рома — Парма (Фото: REUTERS/Matteo Ciambelli)

Форвард сборной Украины Артем Довбик отметился забитым мячом за Рому в игре итальянской Серии А против Пармы (2:1).

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 73-й минуте, когда Рома выигрывала 1:0.

На 81-й минуте Довбик после перепасовки с Брайаном Кристанте получил мяч спиной к воротам, подыграл себе коленом и с разворота точно пробил в угол.

Гол Артема в итоге стал победным, поскольку в конце встречи Парма отыграла один мяч.

Для Довбика это второй гол за Рому в нынешнем сезоне. Оба раза форвард забивал в чемпионате Италии.

Рома благодаря победе над Пармой сравнялась по очкам с лидером турнирной таблицы Наполи.

Топ-10 таблицы Серии А (Фото: Flashscore.ua)
Топ-10 таблицы Серии А / Фото: Flashscore.ua
Следующий поединок римляне проведут 2 ноября на выезде против Милана.

Мы писали, что Яремчук красиво забил ударом с лету в Кубке Греции.

