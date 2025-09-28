«Я никогда не сдавался». Довбик эмоционально высказался о своем первом голе за Рому в сезоне Серии А

Форвард открыл счет уже на седьмой минуте, забив свой дебютный мяч в сезоне.

После игры Довбик отметил, что находится в лучшей физической форме, отметил важность гола и подчеркнул, что сумел использовать свой шанс благодаря упорной работе на тренировках, сообщает Voce Giallo Rossa.

«Для нападающих очень важно играть с уверенностью, и я очень счастлив, что забил, даже если с долей удачи. Для нас, игроков атаки, это фундаментально, но еще важнее — три очка для команды.

Я улучшил свою физическую форму, а также мы усовершенствовали взаимодействие с другими игроками в атаке. Сегодня на поле было много хороших моментов.

Сколько голов я забью под руководством Джан Пьеро Гасперини? Я не люблю говорить о цифрах. Мы должны быть готовыми к каждому матчу, Гасперини — наш учитель, и мы стараемся учиться у него. Гол для меня много значит, с первого дня на мне была большая ответственность. Я никогда не сдавался, воспользовался своей возможностью. Я доволен.

Для нападающих важно иметь доверие тренера. Я много говорил с Гасперини, даже индивидуально. Я много работал на тренировках, и он это видел. Я рад, что смог использовать свой шанс", — сказал Довбык.

Напомним, в прошлом, дебютном сезоне за Рому форвард сыграл 45 матчей и забил 17 голов.

Ранее мы писали, что Забарный обратился к фанатам после первого гола за ПСЖ.