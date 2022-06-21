Встреча не обещает быть теплой. Соперник Динамо в Лиге чемпионов близок к подписанию российского игрока — СМИ

21 июня, 23:54
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Дзюба может сыграть против Динамо в Лиге чемпионов (Фото:REUTERS/Alexander Fedorov)

Дзюба может сыграть против Динамо в Лиге чемпионов (Фото:REUTERS/Alexander Fedorov)

Соперник киевского Динамо во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов близок к подписанию российского футболиста Артема Дзюбы, сообщает Матч ТВ.

По информации источника, нападающий санкт-петербургского Зенита еще зимой обсуждал с турецкой стороной свой переход «на большие деньги, чем сейчас».

Отмечается, что Фенербахче и Дзюба остановились на схеме его контракта в 2,5 миллиона евро в год зарплаты без учета бонусов.

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В случае трансфера Зенит не получит денег от турецкой стороны, поскольку соглашение футболиста с российским клубом заканчивается 30 июня 2022 года.

Первый матч Динамо против Фенербахче должен состояться на поле украинской команды 19 или 20 июля, ответный — в Стамбуле 26 или 27 июля.

Ранее главный Динамо Мирча Луческу заявил, что если Путин прекратит бомбардировки, то домашний матч с Фенербахче состоится в Киеве.

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Теги:   Футбол Трансферы Лига Чемпионов Зенит ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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