«Вы должны отстоять честь Азова». Экс-игрок сборной Украины призвал Динамо уничтожить Арис за позорное поведение их болельщиков 17 августа, 09:41 Артем Федецкий (Фото:УАФ)

Бывший защитник Карпат, Днепра и главной команды страны Артем Федецкий поделился ожиданиями от ответного матча киевского Динамо против греческого Ариса в квалификации Лиги конференций.

В интервью Украинскому футболу Федецкий заявил, что киевляне должны уничтожить Арис за поведение болельщиков, которые в первом противостоянии вывесили провокационный баннер, оскорбляющий честь Азова.

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«Очень некрасивой была ситуация с болельщиками Ариса, которые вывесили тряпку с провокационной надписью, оскорбляющей честь бойцов Азова.

Это также должно мотивировать динамовцев, прежде всего украинцев. Это даже должно быть не дополнительной мотивацией, а основной: победить, отстоять честь Динамо, Украины и Азова", — сказал Федецкий.

Напомним, что первый поединок завершился минимальной победой греческой команды (1:0). Ответный матч состоится в четверг, 17 августа, в 20:00.

Ранее тренер Динамо Мирча Луческу отреагировал на слухи о возможном увольнении из Динамо.