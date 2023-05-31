«Он любит деньги больше, чем страну». Артем Федецкий жестко проехался по Тимощуку 31 мая, 09:22 Анатолий Тимощук (Фото:ФК Зенит)

Бывший игрок сборной Украины, Днепра и львовских Карпат прокомментировал то, что Анатолий Тимощук, получивший румынское гражданство, никак не реагирует на войну в Украине.

По словам экс-футболиста, он не понимает, как его бывший друг не видит того, что происходит в нашей стране.



«Тимощук — ватник? А что, не видно по нему? Да, он любит бабки. Он продал свою страну. Он д*****об и дурак, через дефис. Д*****бо-дурак или дурако-д*****об. Какая разница? Тут, б**дь, в Днепр прилетает ракета, в Кременчуг в торговый центр, Ирпень… Как он может этого не видеть?».

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Федецкий отметил, что если во время своей карьеры Тимощук показывал болельщикам, какой он патриот, то обязан был осудить российское вторжение.

«Обязан ли он реагировать? Я считаю, что если ты показываешь из себя такого патриота, перевязываешь волосы лентой желто-голубой, везде желто-голубой флаг, что ты патриот и прославляешь Украину, то ты, я считаю… На тебя равняется много людей, много детей. И ты должен реагировать, обязан реагировать сразу.

Ярмола его послал н***й, ты это слышал. До войны мы поддерживали связь: общались, переписывались, созванивались. Может, он бздун и боится что-то сказать", — заявил Федецкий Брутальному футболу.

Отметим, что Тимощука лишили всех наград и титулов в Украине.

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Также Артем раскритиковал Василия Ломаченко из-за его взглядов.

Ранее сообщалось, что Федецкий высмеял Анатолия из-за получения паспорта Румынии.