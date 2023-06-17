«Говорил по-русски из уважения». Бывший игрок сборной Украины рассказал о периоде в академии Шахтера 17 июня, 12:08 Артем Федецкий (Фото:УАФ)

Украинский экс-футболист Артем Федецкий, высмеявший Анатолия Тимощука из-за получения румынского паспорта, поделился воспоминаниями о первых днях пребывания в структуре «горняков».

В комментарии ПРОФУТБОЛ Digital Федецкий признался, что с него шутили по поводу Степана Бандеры, однако он не обижался, потому что не интересовался его историей.

«Мне было 15 лет, когда я приехал в Донецк. Были какие-то шутки на счет Степана Бандеры, но я это воспринимал так. Я не интересовался историей Бандеры, его взглядами, к чему он стремился, за что боролся. Когда уже немножко повзрослел, то начал изучать историю и понимать, кто такой Бандера и за что он боролся».

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Артем также отметил, что начал говорить на русском языке, когда перебрался в Донецк.

«Я разговаривал на украинском, пытался говорить и на русском, но не потому, что боялся, а просто из уважения к людям. Людям было так удобно», — сказал Федецкий.

Ранее сообщалось, что украинец раскритиковал Ломаченко за его позицию в войне с Россией.