«Почему нет тех, кто перешел зимой в АПЛ?»: Футболист из «черного» списка возмутился решением Минспорта 28 мая, 12:01 Артем Громов (Фото:СК Днепр-1)

Украинский нападающий АЕК Ларнака Артем Громов отреагировал на свое попадание в список Минмолодежьспорта, которые выехали за границу по разрешению, но не вернулись.



По словам футболиста, государственный орган использовал принцип выбора во время составления списка.

«Я очень удивлен. Сразу возникает вопрос, почему там есть я и Кулач, но нет украинских игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ? Это сразу наводит на мысль о какой-то избирательности.

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Было бы интересно услышать комментарий Минмолодежьспорта по этому поводу. Если я что-то нарушил, то я приношу свои извинения, но закон должен быть один для всех".

Громов объяснил свой выезд тем, что разорвал контракт с Днепром-1, но не знал о каких-то дополнительных условиях.

«Я разорвал контракт в одностороннем порядке, в моем соглашении была такая опция. В это время мы находились в словацком Кошице, где базировалась команда. После осенней части чемпионата, у меня появилось предложение от АЕК, я уведомил клуб о разрыве контракта и переехал на Кипр.

Я подписывал в Днепре-1 много бумаг, возможно, там был документ, согласно которому я должен был вернуться в Украину с командой. Но я в это не вникал, и клуб ни в чем не виню. Футбол — это моя работа, и я не сделал ничего плохого. Как и вся наша страна, я поддерживаю ВСУ и жду скорейшей победы над оккупантами", — приводит слова Громова FanDay.

Напомним, в зимнее трансферное окно Михаил Мудрик перешел из Шахтера в Челси, а Илья Забарный — из Динамо в Борнмут.

В текущем сезоне Громов провел за АЕК 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины покинул польский клуб.