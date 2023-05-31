Бывший футболист Динамо покинул европейский клуб — ранее он не вернулся в Украину
Артем Громов (Фото:АЕК Ларнака)
Полузащитник Артем Громов прекратил сотрудничество с АЕК Ларнакой.
Кипрский клуб объявил об уходе шести футболистов по окончанию сезона.
Среди игроков, которые покинули команду, полузащитник Артем Громов.
В составе АЕК Ларнаки 33-летний украинец провел 12 матчей, отыграв 310 минут без результативных действий.
Отметим, что по итогу сезону клуб занял третье место в национальном чемпионате, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги конференций.
Напомним, Громов присоединился к Ларнаке текущей зимой из Днепра-1. Сейчас Артем получил статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что футболист попал в список Минмолодежьспорта, которые выехали за границу по разрешению, но не вернулись. Громов уже успел отреагировать, упрекнув власть в избирательности.