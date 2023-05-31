Бывший футболист Динамо покинул европейский клуб — ранее он не вернулся в Украину

31 мая, 20:10
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Артем Громов (Фото:АЕК Ларнака)

Артем Громов (Фото:АЕК Ларнака)

Полузащитник Артем Громов прекратил сотрудничество с АЕК Ларнакой.

Кипрский клуб объявил об уходе шести футболистов по окончанию сезона.

Среди игроков, которые покинули команду, полузащитник Артем Громов.

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В составе АЕК Ларнаки 33-летний украинец провел 12 матчей, отыграв 310 минут без результативных действий.

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Отметим, что по итогу сезону клуб занял третье место в национальном чемпионате, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги конференций.

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Напомним, Громов присоединился к Ларнаке текущей зимой из Днепра-1. Сейчас Артем получил статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что футболист попал в список Минмолодежьспорта, которые выехали за границу по разрешению, но не вернулись. Громов уже успел отреагировать, упрекнув власть в избирательности.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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