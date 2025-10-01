Гендиректор Динамо Дмитрий Бриф рассказал, что Артем Кравец, бывший советник президента «бело-синих» Игоря Суркиса и экс-игрок команды, который раскритиковал клуб после своей отставки, не вернулся в Украину после зарубежной командировки.

По словам Брифа, Кравец уехал за границу на стажировку и решил не возвращаться и оттуда начал критиковать клуб, который прекратил с ним сотрудничество, сообщает Tribuna.com.

«Последний раз Артем уехал в заграничную командировку на стажировку и просто не вернулся. Он же давал интервью не из Украины. На вопрос в телефонном разговоре, когда он вернется в Киев, ответил: «Я не вернусь. Хотите, буду работать дистанционно».

Посмотрим, вернется или нет. Но мы тоже не будем держать человека на аутсорсе, который не выполняет задач, которые перед ним ставятся. Поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество", — сказал Бриф.

Артем является воспитанником Динамо. Он играл за столичный клуб в 2006 — 2018 годах, а затем в сезоне 2020−2021.

После завершения карьеры Кравец работал советником Суркиса по вопросам детско-юношеского футбола с лета 2023 года до сентября 2025-го. Также занимался процессом реформирования селекционного отдела.

Впоследствии он покинул свою должность, после чего критически высказался относительно ситуации в киевском клубе, в частности относительно селекционной и трансферной деятельности руководства.

Также Кравец рассказал о коррупции в академии Динамо, но Суркис опроверг это заявление.