«Я сейчас с ума сойду!». Милевский запаниковал на подъемнике в Буковеле — видео
Артем Милевский побывал в Буковеле вместе со своей девушкой Тамилой (Фото: Артем Милевский/Instagram)
Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский провел несколько дней в Буковеле со своей девушкой Тамилой.
Пара вместе с друзьями решила полюбоваться карпатскими пейзажами с высоты, поднявшись на подъемнике канатной дороги.
Однако для Милевского такая поездка обернулась неожиданным стрессом.
Артем опубликовал в TikTok видео, где видно, как он запаниковал во время подъема.
«Сколько нам еще ехать? Я сейчас с ума сойду! Как же меня трясет!», — не сдерживал эмоций Милевский.
