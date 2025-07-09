«Я сейчас с ума сойду!». Милевский запаниковал на подъемнике в Буковеле — видео

9 июля, 20:42
Артем Милевский побывал в Буковеле вместе со своей девушкой Тамилой (Фото: Артем Милевский/Instagram)

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский провел несколько дней в Буковеле со своей девушкой Тамилой.

Пара вместе с друзьями решила полюбоваться карпатскими пейзажами с высоты, поднявшись на подъемнике канатной дороги.

Однако для Милевского такая поездка обернулась неожиданным стрессом.

Артем опубликовал в TikTok видео, где видно, как он запаниковал во время подъема.

«Сколько нам еще ехать? Я сейчас с ума сойду! Как же меня трясет!», — не сдерживал эмоций Милевский.

Ранее сообщалось, что Милевский припомнил, как они с Алиевым праздновали победы над Шахтером.

