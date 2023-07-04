«Украина U-21 — сила». Артем Милевский приятно удивлен выходом команды Руслана Ротаня в полуфинал молодежного Евро-2023 4 июля, 17:40 Артем Милевский сыграл 50 матчей за сборную Украины (Фото:Instagram)

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо доволен игрой молодежной команды страны на чемпионате Европы U-21. Недавно Милевский нагрубил подписчице в Instagram.

В своем Instagram-аккаунте Артем передал привет Руслану Ротаню и его подопечным. Также Милевский рад возвращению Андрея Ярмоленко в киевское Динамо.

«Рад, что ты вырос в неплохого мастера. До встречи, Андрей. Русик Ротань, вы там потихоньку, всем привет. Украина U-21 — сила!», — написал Милевский.

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Напомним, что победа команды Ротаня в четвертьфинале против французов (3:1) позволила Украине пятый раз в истории принять участие на Олимпийских играх в командных видах спорта и впервые на соревнованиях по футболу.

Отметим, что в среду, 5 июля, молодежная сборная Украины сыграет за место в финале Евро-2023 против Испании.

Ранее сообщалось, что бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич заявлял о беспомощности Артема Милевского.