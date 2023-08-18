«Валидол, как всегда». Милевский остроумно поздравил Динамо с тяжелой победой над Арисом — фото 18 августа, 11:35 Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший игрок Динамо Артем Милевский прокомментировал победу киевлян над греческим Арисом в квалификации Лиги конференций.

В своем Instagram в stories Милевский опубликовал фото в футболке киевского клуба, на котором жестом приказывает болельщикам замолчать.

«С победой.

Валидол, как всегда", — написал Артем.

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Фото: Instagram Милевского

Напомним, что Динамо прошло Арис (2:2, 6:5 пен) в квалификации Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо красивым жестом унизили фанатов Ариса, которые негативно высказывались об Азове.