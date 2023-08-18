«Валидол, как всегда». Милевский остроумно поздравил Динамо с тяжелой победой над Арисом — фото
Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)
Бывший игрок Динамо Артем Милевский прокомментировал победу киевлян над греческим Арисом в квалификации Лиги конференций.
В своем Instagram в stories Милевский опубликовал фото в футболке киевского клуба, на котором жестом приказывает болельщикам замолчать.
«С победой.
Валидол, как всегда", — написал Артем.
Напомним, что Динамо прошло Арис (2:2, 6:5 пен) в квалификации Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.
Ранее сообщалось, что игроки Динамо красивым жестом унизили фанатов Ариса, которые негативно высказывались об Азове.