«Валидол, как всегда». Милевский остроумно поздравил Динамо с тяжелой победой над Арисом — фото

18 августа, 11:35
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Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Артем Милевский (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Бывший игрок Динамо Артем Милевский прокомментировал победу киевлян над греческим Арисом в квалификации Лиги конференций.

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В своем Instagram в stories Милевский опубликовал фото в футболке киевского клуба, на котором жестом приказывает болельщикам замолчать.

«С победой.

Валидол, как всегда", — написал Артем.

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Instagram Милевского
Фото: Instagram Милевского
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Напомним, что Динамо прошло Арис  (2:2, 6:5 пен) в квалификации Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо красивым жестом унизили фанатов Ариса, которые негативно высказывались об Азове.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Артем Милевский ФК Динамо (Киев) Лига конференций

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