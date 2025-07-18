«Если бы врезал, то оппонент бы упал». Милевский назвал украинского футболиста, который мог бы добиться успеха в боксе

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский накануне реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа поразмышлял, из какого украинского футболиста мог бы получиться успешный боксер.

Милевский выделил своего бывшего одноклубника по Динамо, сообщает БЛИК.

«Тарас Михалик. Он не сильно накачанный, но жилистый. В единоборствах с ним всегда было тяжело. Я думаю, если бы он кому-то прилично врезал, то оппонент бы упал», — сказал Милевский.

Тарас Михалик / Фото: ФК Колос

