«Если бы врезал, то оппонент бы упал». Милевский назвал украинского футболиста, который мог бы добиться успеха в боксе
Артем Милевский (Фото: Артем Милевский/Instagram)
Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский накануне реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа поразмышлял, из какого украинского футболиста мог бы получиться успешный боксер.
Милевский выделил своего бывшего одноклубника по Динамо, сообщает БЛИК.
«Тарас Михалик. Он не сильно накачанный, но жилистый. В единоборствах с ним всегда было тяжело. Я думаю, если бы он кому-то прилично врезал, то оппонент бы упал», — сказал Милевский.
Ранее сообщалось, что Милевский сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа.