«Наша жизнь была совсем другой». Милевский вернулся на YouTube и показал съемочный процесс фильма Довбуш — видео 26 августа, 09:51 Федецкий и Милевский снялись в кино (Фото:Артем Федецкий via Instagram)

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился впечатлениями после дебюта в кино.

На своем YouTube-канале «Миля» экс-футболист опубликовал видео со съемок фильма об Олексе Довбуше. Милевский призвал всех посетить кинотеатр и оценить его актерскую игру.

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«Мастера, всем привет! Это видео о том, как я снимался в кино. Фильм — Довбуш. Всем советую сходить в кино. Оценить, какие мы с Артемом Федецким актеры. Это было в 2021-м году. Еще до полномасштабного вторжения. Наша жизнь была совсем другой.

Оцените наши эмоции на видео! Будто из другой жизни", — написал Милевский.

Отметим, что футболисты сыграли эпизодические роли в фильме украинского режиссера Олеся Санина.

Съемки начались в 2018 году. Бюджет фильма — 120 миллионов гривен, из которых 65 миллионов — государственное финансирование.

Премьера ленты состоялась 24 августа 2023 года.

Ранее Милевский остроумно поздравил Динамо с тяжелой победой над Арисом.