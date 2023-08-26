«Наша жизнь была совсем другой». Милевский вернулся на YouTube и показал съемочный процесс фильма Довбуш — видео
Федецкий и Милевский снялись в кино (Фото:Артем Федецкий via Instagram)
Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился впечатлениями после дебюта в кино.
На своем YouTube-канале «Миля» экс-футболист опубликовал видео со съемок фильма об Олексе Довбуше. Милевский призвал всех посетить кинотеатр и оценить его актерскую игру.
«Мастера, всем привет! Это видео о том, как я снимался в кино. Фильм — Довбуш. Всем советую сходить в кино. Оценить, какие мы с Артемом Федецким актеры. Это было в 2021-м году. Еще до полномасштабного вторжения. Наша жизнь была совсем другой.
Оцените наши эмоции на видео! Будто из другой жизни", — написал Милевский.
Отметим, что футболисты сыграли эпизодические роли в фильме украинского режиссера Олеся Санина.
Съемки начались в 2018 году. Бюджет фильма — 120 миллионов гривен, из которых 65 миллионов — государственное финансирование.
Премьера ленты состоялась 24 августа 2023 года.
Ранее Милевский остроумно поздравил Динамо с тяжелой победой над Арисом.