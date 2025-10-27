Милевский застрял в лифте во время отключения света: экс-форвард Динамо показал, как его спасали — видео

27 октября, 21:48
С Милевским уже все хорошо (Фото: instagram.com/timi1010)

Бывший форвард Динамо и сборной Украины по футболу Артем Милевский оказался в курьезной ситуации из-за отключения света.

Экс-футболист застрял в лифте, забыв проверить графики прекращения подачи электроэнергии, о чем рассказал в своем Instagram.

«Утром все в порядке было: свет на весь день [обещали]. Не посмотрел, лифт поднялся — застрял, сиди и жди», — пожаловался Милевский (матерные слова убраны).

Артем показал, как ему на помощь пришел лифтер Вадим. Он «вызволил» бывшего нападающего Динамо.

«Спасение. Хорошо, хоть свет не включили», — написал Милевский уже после инцидента.

Милевский с лифтером Вадимом (Фото: instagram.com/timi1010)
Ранее Милевский пошутил о поражении Динамо в Лиге конференций, также упомянув об отключении света.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Артем Милевский Футбол ФК Динамо (Киев)

