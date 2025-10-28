«Такой же, как Ямаль»: легендарный тренер рассказал о большом таланте в украинском футболе

Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о 15-летнем украинском футболисте Артеме Рыбаке, который выступает за молодежные команды Барселоны.

Титулованный специалист выразил надежду, что Рыбак не будет менять гражданство.

«Многие уехали. Вот читаю сейчас, что в академии Барселоны блистает Артем Рыбак. Его считают таким же талантом, как Ямаль.

Дай Бог, чтобы он выступал за нашу сборную, а не за Испанию. Это большая проблема для украинского футбола, ведь многие родители после войны вывезли своих детей", — цитирует Сабо Украинский футбол.

Рыбак с 2022 года живет в Барселоне / Фото: Ла Лига

Артем Рыбак родился в Черновцах. Начал свой футбольный путь в Буковине, впоследствии перешел в академию донецкого Шахтера.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину он переехал в Испанию, где присоединился к Барселоне.

В сентябре Рыбак своим голом в ворота Расинга принес победу Барселоне на клубном чемпионате мира U-18.

1 октября Артем дебютировал за сборную Украины U-17 в матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы против сверстников из Черногории (1:1).