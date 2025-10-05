«Остался только я». Украинский футболист рассказал о своем переходе в Барселону

Читайте также: Барселона назвала сроки восстановления главной звезды клуба после рецидива травмы

В интервью Украинскому футболу игрок вспомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он перебрался в Польшу и покинул структуру донецкого Шахтера. В определенный период его пригласили в немецкую Герту, а затем Артем получил предложение от Барселоны — и без колебаний согласился.

— Как появился вариант с твоим переходом в Барселону?

— В Шахтере я пробыл недолго, примерно полгода, после чего началась полномасштабная война в Украине. Тогда я уехал в Польшу, где жила сестра моей бабушки. Затем моему папе позвонил агент, Вадим Шаблий из компании ProStar. Он сказал, что есть возможность поехать на просмотр в Барселону.

Это была моя мечта — играть именно в этом клубе. Поехал туда, где-то в течение месяца длился просмотр. Потом позвонили, сказали, что меня оставляют. Из Шахтера, кроме меня, еще были три игрока разного возраста, которые поехали на просмотр, но остался только я.

— А кроме Барселоны были еще какие-то варианты в Европе?

— Когда жил в Польше, друзья позвали в Берлин потренироваться с Гертой. Там как раз остался мой друг Артур Скакун. Мне тоже предлагали остаться, но пришло предложение от Барселоны, поэтому сразу поехал туда.

Напомним, в сентябре Рыбак своим голом в ворота Расинга принес победу Барселоне (0:1) на клубном чемпионате мира U-18.

Кроме того, 1 октября Артем дебютировал за сборную Украины U-17 в матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы против сверстников из Черногории (1:1).

