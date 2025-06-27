Экс-футболист Динамо стал игроком новичка украинской Премьер-лиги

27 июня, 15:13
Шабанов подписал контракт по схеме 1+1 (Фото: ФК Металлист 1925)

Защитник Артем Шабанов перешел из Александрии в харьковский Металлист 1925, который по итогам прошлого сезона поднялся в украинскую Премьер-лигу.

Об этом сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

Контракт 32-летнего футболиста подписан на один год с возможностью продления еще на сезон. Шабанов будет выступать в новой команде под 31-м номером. Сумма трансфера осталась конфиденциальной.

Шабанов перешел в Александрию летом 2024 года и помог клубу добыть серебряные медали УПЛ-2024/25. За сезон центрбек провел 30 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

В течение карьеры Шабанов выступал за Арсенал Киев, Волынь, Сталь Каменское, Олимпик, Динамо Киев, Полесье и Александрию, а также польскую Легию и венгерский Фегервар.

Перед этим из Александрии в харьковский Металлист 1925 перешел защитник Александр Мартынюк.

Ранее сообщалось, что главным тренером Металлиста 1925 стал хорват Младен Бартулович.

