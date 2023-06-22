Громкий трансфер Полесья: в Житомире будет играть чемпион Польши 22 июня, 13:03 Артем Шабанов (Фото:ФК Полесье)

Новичок украинской Премьер-лиги житомирское Полесье объявило о трансфере бывшего игрока сборной Украины Артема Шабанова.



Как сообщает сайт Полесья, контракт с 31-летним защитником подписан на два года.

Шабанов начал профессиональную карьеру в киевском Арсенале в 2009 году. Успел также поиграть за Волынь, каменскую Сталь, донецкий Олимпик, а также киевское Динамо. С Динамо Шабанов выигрывал Кубок Украины и дважды побеждал в Суперкубке Украины.

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В 2021-м выступал в аренде за варшавскую Легию, с которой становился чемпионом Польши. Последним его клубом был венгерский Фехервар.

Также на счету Шабанова два матча за национальную сборную Украины.

Напомним, что молодежная сборная Украины с победы стартовала на чемпионате Европы.