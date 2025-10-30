«Довбик растет»: тренер Ромы похвалил украинца после его победного гола в чемпионате Италии

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини положительно высказался об игре форварда Артема Довбика в матче девятого тура Серии А против Пармы (2:1).

В этой игре украинец заменил на 73-й минуте Эвана Фергюсона, который получил травму, и уже через несколько минут забил победный гол. Как следствие, Артема похвалил его тренер.

«Довбик растет в физическом плане. После всем известных пенальти он имел большой шанс во Флоренции, отличный шанс против Интера. У него уже было несколько возможностей забить гол, но сегодняшний мяч был очень красивым.

И его вклад в игру также значительно вырос. Мы работаем над этим, оказывая ему всю необходимую поддержку. Фергюсон? У Эвана была проблема с голеностопом, которая уже беспокоила его последние недели. Он получил сильное растяжение, видимо, вывих, и не мог больше оставаться на поле", — цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Отметим, Артем забил первый гол за последний месяц. В сезоне 2025/26 украинец провел 11 поединков во всех турнирах в футболке Волков. На его счету два мяча и один ассист.

Добавим, что Рома благодаря победе над Пармой сравнялась по очкам с лидером турнирной таблицы Наполи. Следующий поединок римляне проведут 2 ноября на выезде против Милана.

