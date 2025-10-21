«Довбик не умеет реагировать»: в Италии назвали слабую сторону футболиста сборной Украины

Экс-футболист объяснил решение главного тренера Джан Пьеро Гасперини стартовать в домашней игре с Интером (0:1) без номинальных центральных нападающих тем, что Довбик ментально не был готов играть с первых минут.

«Теперь мы понимаем, почему Гасперини поставил Дибалу на острие атаки… Двое форвардов не реагируют. Многим не понравился этот шаг, но могу понять тренера.

Довбик слишком расстраивается после каждого плохого момента. У него нет сильного характера и он не умеет реагировать на неблагоприятные ситуации", — цитирует Анджело Retesport.

Отметим, что в этом сезоне Артем провел за Рому восемь матчей (292 минуты), в которых забил один гол и оформил один ассист.

В четверг, 23 октября, Рома примет Викторию Пльзень в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Начало игр в 22:00 по Киеву.

