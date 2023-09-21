«Должны были везти Артема в больницу». Экс-нападающий сборной Украины рассказал о нынешнем состоянии Милевского 21 сентября, 10:17 Селезнев и Милевский (Фото:Instagram)

Бывший форвард главной команды страны Евгений Селезнев прокомментировал состояние экс-игрока киевского Динамо Артема Милевского.

Селезнев заявил, что Милевскому нужна срочная помощь, однако экс-звезда отказывается идти на компромисс.

«Я с ним всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: „Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое“. Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона».

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Евгений добавил, что друзья Милевского должны были везти его в больницу, но в последний момент Артем начал их игнорировать.

«Я реально не знаю, что здесь сказать. Я же не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?

Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать", — цитирует Селезнева Спорт-Экспресс.

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