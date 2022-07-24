«Выдал хорошую игру». Главный тренер Арсенала оценил дебют Зинченко в матче с Челси — видео

24 июля, 14:34
Зинченко стал игроком Арсенала 22 июля (Фото:ФК Арсенал)

Зинченко стал игроком Арсенала 22 июля (Фото:ФК Арсенал)

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал дебют украинца Александра Зинченко в товарищеском матче против Челси, в котором «канониры» победили со счетом 4:0.

Артета отметил, что Зинченко универсальный игрок, которых до сих пор не хватало в команде, и с его помощью удастся усилить проблемные позиции, сообщает EGTV в Twitter.

"Его основная позиция - левый защитник. Однако схема, которую мы используем, позволяет охватывать больше пространства в поле. Это самое главное умение Алекса.

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Он очень хотел сыграть, я это знал. Это 45 минут, но вы сразу увидели, что ему было удобно. Он понимает все что хочу, понимает процессы. Считаю, что он выдал хорошую игру", - сказал Артета.

Лучшие моменты с участием Зинченко в матче с Челси

https://www.youtube.com/embed/sYRcvSQXhts
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Зинченко стал игроком Арсенала 22 июля, подписав с "канонирами" четырехлетний контракт.

Сообщалось, что украинец будет выступать за лондонский клуб под 35-м номером.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Челси Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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