После победы в финале Лиги чемпионов. Игрок Реала агрессивно отреагировал на объятия украинского одноклубника

30 мая, 12:11
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Ранее Лунин выразил недовольство своим положением в Реале (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Ранее Лунин выразил недовольство своим положением в Реале (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Вингер мадридского Реала Марко Асенсио агрессивно отреагировал на объятия своего украинского одноклубника Андрея Лунина во время празднования победы в Лиге чемпионов.

В Twitter был опубликован ролик, в котором показано, как футболисты «сливочных» радовались выигрышу трофея в раздевалке.

На видео видно, что Лунин присоединился к кругу одноклубников, подойдя к Асенсио и приобняв того и еще кого-то из партнеров по команде.

Видео дня
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Однако спустя несколько секунд Марко отметился неожиданной реакцией. Он весьма агрессивно сбросил руку Андрея со своего плеча.

https://twitter.com/DiazDeryan/status/1531085467126464512

Фанаты Реала в социальной сети раскритиковали действия Асенсио.

Ранее Лунин выразил недовольство своим положением в мадридском клубе.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид Видео Андрей Лунин

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