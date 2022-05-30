После победы в финале Лиги чемпионов. Игрок Реала агрессивно отреагировал на объятия украинского одноклубника 30 мая, 12:11 Цей матеріал також доступний українською Ранее Лунин выразил недовольство своим положением в Реале (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Вингер мадридского Реала Марко Асенсио агрессивно отреагировал на объятия своего украинского одноклубника Андрея Лунина во время празднования победы в Лиге чемпионов.

В Twitter был опубликован ролик, в котором показано, как футболисты «сливочных» радовались выигрышу трофея в раздевалке.

На видео видно, что Лунин присоединился к кругу одноклубников, подойдя к Асенсио и приобняв того и еще кого-то из партнеров по команде.

Видео дня

Однако спустя несколько секунд Марко отметился неожиданной реакцией. Он весьма агрессивно сбросил руку Андрея со своего плеча.

Фанаты Реала в социальной сети раскритиковали действия Асенсио.

Ранее Лунин выразил недовольство своим положением в мадридском клубе.

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