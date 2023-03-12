Английская Премьер-лига. Лидер Арсенал сохранил отрыв от Манчестер Сити, МЮ не смог обыграть последнюю команду чемпионата — видео

12 марта, 20:29
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Зинченко в борьбе с экс-игроком Шахтера Соломоном (Фото:REUTERS/David Klein)

Зинченко в борьбе с экс-игроком Шахтера Соломоном (Фото:REUTERS/David Klein)

Состоялись четыре заключительных матча 27-го английской Премьер-лиги.

Арсенал в лондонском дерби разгромил Фулхэм 3:0 и продолжает лидировать в чемпионате, сохранив отрыв от идущего вторым Манчестер Сити в пять очков.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты, после чего был заменен.

Видео дня

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Манчестер Юнайтед не смог прийти в себя после разгрома от Ливерпуля 0:7 в прошлом туре и сыграл вничью 0:0 с Саутгемптоном, занимающим последнюю строчку в турнирной таблице.

Результаты матчей:

Вест Хэм — Астон Вилла 1:1
Голы: Бенрахма, 26 (пен) - Воткинс, 17

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Удаление: Каземиро, 34 (пен)

https://www.youtube.com/watch?v=4-2UsHcWsoE&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Фулхэм - Арсенал 0:3
Голы: Габирель, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2

https://www.youtube.com/watch?v=56QIyfK1AYk&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Ньюкасл - Вулверхемптон 2:1
Голы: Исак, 26, Альмирон, 79 - Хван Хи Чхан, 70

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Челси победил Лестер (3:1), а украинский игрок лондонцев Михаил Мудрик отметился дебютным голевым пасом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Английская Премьер-лига

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