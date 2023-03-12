Английская Премьер-лига. Лидер Арсенал сохранил отрыв от Манчестер Сити, МЮ не смог обыграть последнюю команду чемпионата — видео
Зинченко в борьбе с экс-игроком Шахтера Соломоном (Фото:REUTERS/David Klein)
Состоялись четыре заключительных матча 27-го английской Премьер-лиги.
Арсенал в лондонском дерби разгромил Фулхэм 3:0 и продолжает лидировать в чемпионате, сохранив отрыв от идущего вторым Манчестер Сити в пять очков.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты, после чего был заменен.
Манчестер Юнайтед не смог прийти в себя после разгрома от Ливерпуля 0:7 в прошлом туре и сыграл вничью 0:0 с Саутгемптоном, занимающим последнюю строчку в турнирной таблице.
Результаты матчей:
Вест Хэм — Астон Вилла 1:1
Голы: Бенрахма, 26 (пен) - Воткинс, 17
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Удаление: Каземиро, 34 (пен)
Фулхэм - Арсенал 0:3
Голы: Габирель, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2
Ньюкасл - Вулверхемптон 2:1
Голы: Исак, 26, Альмирон, 79 - Хван Хи Чхан, 70
Турнирная таблица
Накануне Челси победил Лестер (3:1), а украинский игрок лондонцев Михаил Мудрик отметился дебютным голевым пасом.