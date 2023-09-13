Помощник тренера сборной Коста-Рики умер в день матча 13 сентября, 01:16 Эрик Родригес (Фото:FCRF Press)

Трагедия произошла в Амстердаме, где футболисты Коста-Рики сыграли товарищеский поединок со сборной ОАЭ.



Как передает ESPN, проблемы со здоровьем у Эрика Родригеса начались в субботу на пути из Англии в Нидерланды.

В Амстердаме 49-летний тренер был направлен в больницу, где его состояние резко ухудшилось. И во вторник он умер. Чем болел Родригес не сообщается.

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Надо сказать, что во вторник сборная Коста-Рики играла против ОАЭ товарищеский поединок. И исполняющий обязанности главного тренера Коста-Рики Клаудио Вивас узнал о произошедшем по ходу первого тайма.

«Я изо всех сил старался оставаться профессионалом во втором тайме, потому что матч нужно было доиграть. Эрик был прекрасным другом и коллегой. В жизни приходится мириться с такими вещами, но все это очень печально», — сказал Вивас.

Матч Коста-Рика проиграла со счетом — 1:4.

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