Гол Зинченко помог Арсеналу драматично вернуть лидерство в АПЛ, Манчестер Сити и Челси с Мудриком сенсационно потеряли очки — видео 18 февраля, 20:08 Зинченко (слева) забил второй мяч Арсенала (Фото:Reuters/John Sibley)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) стартовал 24-й тур.



Арсенал, уступая по ходу игры 0:1 и 1:2 на выезде против Астон Виллы, одержал драматичную победу с результатом 4:2 и вышел в лидеры.

При счете 2:1 в пользу соперника украинский защитник Александр Зинченко восстановил равновесие на исходе часа игры с лишним ударом с линии штрафной.

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В итоге лондонской команде удалось вырвать победу на 90+3-й минуте благодаря автоголу его экс-вратаря Мартинеса, после чего Мартинелли установил окончательный результат.

Выйти в лидеры Арсеналу удалось в том числе благодаря осечке чемпиона Манчестер Сити, который на выезде упустил победу над Ноттингем Форест — 1:1. Хозяева сравняли счет за шесть минут до конца основного времени.

Челси на своем поле провел пятый матч кряду без побед во всех турнирах и второй кряду поединок проиграл, уступив дома последней команде в таблице Саутгемптону — 0:1.

Украинский полузащитник хозяев Михаил Мудрик начал поединок в запасе и вышел на замену за полчаса до конца матча. Лондонцы остаются на 10-м месте.

Эвертон Виталия Миколенко обыграл на своем поле Лидс — 1:0. Украинский защитник провел весь матч в составе хозяев, которые благодаря победе выбрались из зоны вылета.

Результаты 24 тура АПЛ:

Астон Вилла — Арсенал 2:4

Голы: Уоткинс, 6, Коутиньо, 32 — Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (автогол), Мартинелли, 90+8

Ноттингем Форест — Манчестер Сити 1:1

Гол: Вуд, 84 — Бернарду Силва, 41

Челси — Саутгемптон 0:1

Гол: Уорд-Праус, 45+1

Эвертон — Лидс 1:0

Гол: Коулмен, 64

Брайтон — Фулхэм 0:1

Гол: Соломон, 88

Брентфорд — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Янельт, 90 — Эзе, 69

Вулверхэмптон — Борнмут 0:1

Гол: Тавернье, 49

Ранее Манчестер Сити со счетом 3:1 обыграл на выезде Арсенал украинского защитника Александра Зинченко в отложенном матче АПЛ и отобрал у него лидерство в турнирной таблице.