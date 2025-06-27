Из-за атаки России на Украину в ночь на 27 июня в Кременчуге пострадал автобус местного футбольного клуба Кремень.

Об этом сообщает Кременчугский Телеграф.

По словам городского головы Виталия Малецкого, инцидент произошел в результате сбития российского дрона.

Автобус ранее был передан городу в подарок литовскими партнерами из Алитуса.

«Автобус нуждается в ремонте. Вместе с громадой будем решать, как его быстро восстановить, чтобы ребята могли снова ездить на соревнования», — сказал Малецкий.

Фото: Telegram-канал ОК Кременчук

Ранее сообщалось, что Россия повредила стадион Спартак в Киеве.