В результате российской атаки поврежден автобус украинского футбольного клуба — фото
На автобус упали обломки дрона (Фото: Полтавщина Спорт)
Из-за атаки России на Украину в ночь на 27 июня в Кременчуге пострадал автобус местного футбольного клуба Кремень.
Об этом сообщает Кременчугский Телеграф.
По словам городского головы Виталия Малецкого, инцидент произошел в результате сбития российского дрона.
Автобус ранее был передан городу в подарок литовскими партнерами из Алитуса.
«Автобус нуждается в ремонте. Вместе с громадой будем решать, как его быстро восстановить, чтобы ребята могли снова ездить на соревнования», — сказал Малецкий.
Ранее сообщалось, что Россия повредила стадион Спартак в Киеве.