Итальянский клуб определился с суммой, за которую готов продать футболиста сборной Украины — СМИ 23 августа, 11:54 Малиновский может сменить клуб уже этим летом (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Итальянская Аталанта готова рассмотреть предложение о продаже украинского полузащитника Руслана Малиновского, если ей предложат 18−20 млн евро, сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на Sportitalia.

Издание пишет, что Малиновский встретился с генеральным директором Аталанты Лукой Перкасси и обсудил свое будущее в итальянском клубе.



В ходе разговора Перкасси сказал украинцу, что не хочет отпускать его из команды, но сам игрок склоняется к переходу на правах аренды в лондонский Тоттенхэм.

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Несмотря на позицию Перкасси, по информации источника, Аталанта все же готова продать украинца за 18−20 млн евро, однако клуб до сих пор не получал предложения о полноценном трансфере.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Малиновского является лондонский Тоттенхэм, а жена футболиста Роксана подписалась в Instagram на главного тренера «шпор» Антонио Конте.

Также была информация, что украинец может продолжить карьеру во французском Марселе.



Перед этим ходили слухи, что Малиновский может перейти в английский Ноттингем Форест или туринский Ювентус.

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