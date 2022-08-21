Гол Малиновского принес Аталанте ничью с чемпионом Италии — видео 21 августа, 23:39 В предыдущем туре Малиновский сделал голевой пас (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского принес Аталанте ничью с Миланом в матче 2-го тура чемпионата Италии.

29-летний хавбек отметился результативным ударом на 29-ой минуте поединка. После паса Йоакима Мехле Руслан прошил ударом примерно с линии штрафной площади вратаря «россонери» Майка Маньяна.

Видео дня

Гости смогли отыграться после перерыва. Ничью действующему чемпиону принес гол Исмаэля Беннасера.

В других матчах дня Наполи разгромил Монцу, а Эмполи с Фиорентиной и Болонья с Вероной поделили очки.

Результаты матчей:

Наполи — Монца 4:0

Голы: Кварацхелия, 35, 62, Осимхен, 45+2, Ким Мин Чжэ, 90+3

Эмполи — Фиорентина 0:0

Удаление: Луперто, 67 (Эмполи)

Аталанта — Милан 1:1

Голы: Малиновский, 29 — Беннасер, 68

Болонья — Верона 1:1

Голы: Арнаутович, 21 — Анри, 43

Удаление: Орсолини, 78 (Болонья)

В предыдущем туре результативная передача Малиновского помогла Аталанте обыграть Сампдорию.

НВ

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