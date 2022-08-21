Гол Малиновского принес Аталанте ничью с чемпионом Италии — видео
В предыдущем туре Малиновский сделал голевой пас (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского принес Аталанте ничью с Миланом в матче 2-го тура чемпионата Италии.
29-летний хавбек отметился результативным ударом на 29-ой минуте поединка. После паса Йоакима Мехле Руслан прошил ударом примерно с линии штрафной площади вратаря «россонери» Майка Маньяна.
Гости смогли отыграться после перерыва. Ничью действующему чемпиону принес гол Исмаэля Беннасера.
В других матчах дня Наполи разгромил Монцу, а Эмполи с Фиорентиной и Болонья с Вероной поделили очки.
Результаты матчей:
Наполи — Монца 4:0
Голы: Кварацхелия, 35, 62, Осимхен, 45+2, Ким Мин Чжэ, 90+3
Эмполи — Фиорентина 0:0
Удаление: Луперто, 67 (Эмполи)
Аталанта — Милан 1:1
Голы: Малиновский, 29 — Беннасер, 68
Болонья — Верона 1:1
Голы: Арнаутович, 21 — Анри, 43
Удаление: Орсолини, 78 (Болонья)
В предыдущем туре результативная передача Малиновского помогла Аталанте обыграть Сампдорию.
НВ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.