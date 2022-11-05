Итальянская Серия А. Аталанта с Малиновским проиграла лидеру, Милан вышел на второе место — видео
Наполи одержал волевую победу над Аталантой (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В центральном матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу Аталанта на своем поле проиграла Наполи, который укрепил лидерство в турнирной таблице.
Хозяева на 19-й минуте вышли вперед благодаря реализованному пенальти. Но еще до перерыва неаполитанцы ответили двумя голами.
Украинец Руслан Малиновский начал встречу на скамейке запасных и на поле в составе Аталанты он вышел на 70-й минуте.
Милан дома с трудом обыграл Специю. Победный гол «россонери» забили на 89-й минуте.
В других матчах Эмполи обыграл Сассуоло, а Салернитана и Кремонезе поделили очки.
Результаты матчей:
Эмполи — Сассуоло 1:0
Гол: Бальданци, 64
Салернитана — Кремонезе 2:2
Голы: Пьонтек, 3, Кулибали, 38 — Окереке, 12, Чофани, 89
Нереализованный пенальти: Чофани, 89 (Кремонезе)
Аталанта — Наполи 1:2
Голы: Лукман, 19 (с пен.) — Осимхен, 23, Эльмас, 35
Милан — Специя 2:1
Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 — Мальдини, 59
Удаление: Жиру, 90 (Милан)
В предыдущем туре итальянской Серии А Милан и Лацио сенсационно проиграли, а Аталанта поднялась на 2-ое место.
НВ