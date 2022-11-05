Итальянская Серия А. Аталанта с Малиновским проиграла лидеру, Милан вышел на второе место — видео 5 ноября, 23:41 Наполи одержал волевую победу над Аталантой (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В центральном матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу Аталанта на своем поле проиграла Наполи, который укрепил лидерство в турнирной таблице.

Хозяева на 19-й минуте вышли вперед благодаря реализованному пенальти. Но еще до перерыва неаполитанцы ответили двумя голами.

Украинец Руслан Малиновский начал встречу на скамейке запасных и на поле в составе Аталанты он вышел на 70-й минуте.

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Милан дома с трудом обыграл Специю. Победный гол «россонери» забили на 89-й минуте.

В других матчах Эмполи обыграл Сассуоло, а Салернитана и Кремонезе поделили очки.

Результаты матчей:

Эмполи — Сассуоло 1:0

Гол: Бальданци, 64

Салернитана — Кремонезе 2:2

Голы: Пьонтек, 3, Кулибали, 38 — Окереке, 12, Чофани, 89

Нереализованный пенальти: Чофани, 89 (Кремонезе)

Аталанта — Наполи 1:2

Голы: Лукман, 19 (с пен.) — Осимхен, 23, Эльмас, 35

Милан — Специя 2:1

Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 — Мальдини, 59

Удаление: Жиру, 90 (Милан)

В предыдущем туре итальянской Серии А Милан и Лацио сенсационно проиграли, а Аталанта поднялась на 2-ое место.



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