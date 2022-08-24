Итальянский клуб существенно поднял цену на звезду сборной Украины — СМИ 24 августа, 13:15 Руслан Малиновский может сменить клуб этим летом (Фото:ФК Аталанта)

По информации источника, Аталанта готова продать Малиновского и намерена получить за трансфер украинца 30−35 млн евро плюс бонусы, тогда как еще недавно якобы была не против расстаться с украинцем за 18−20 млн евро.

Видео дня

Сообщается, что интересующийся Малиновским Тоттенхэм не готов удовлетворить новые финансовые запросы Аталанты, но к списку потенциальных покупателей украинца добавился Вест Хэм.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Малиновского является лондонский Тоттенхэм, а жена футболиста Роксана подписалась в Instagram на главного тренера «шпор» Антонио Конте.

Также была информация, что украинец может продолжить карьеру во французском Марселе.



Перед этим ходили слухи, что Малиновский может перейти в английский Ноттингем Форест или туринский Ювентус.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.