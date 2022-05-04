«Эта левая нога родилась 29 лет назад». Аталанта поздравила футболиста сборной Украины подборкой его лучших голов — видео

4 мая, 18:31
Цей матеріал також доступний українською
В текущем сезоне Малиновский сыграл на клубном уровне 39 матчей (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В текущем сезоне Малиновский сыграл на клубном уровне 39 матчей (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Итальянская Аталанта поздравила своего украинского полузащитника Руслана Малиновского с днем рождения подборкой его лучших голов.

Видео с результативными ударами воспитанника житомироского футбола клуб из Бергамо опубликовал в Twitter.

Читайте также:
Жена Малиновского — о россиянах: «Мы никогда не были братскими народами»

«Эта левая нога родилась 29 лет назад», — было написано в комментарии к ролику, посвященном Руслану.

Видео дня
https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1521818736910548995

В другом твите пресс-служба Аталанты поздравила полузащитника на украинском: «З днем народження».

https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1521761196646481920

В текущем сезоне Малиновский сыграл на клубном уровне 39 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2023 года.

Ранее защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт удивился шедевральному голу Малиновского.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол День рождения Видео Сборная Италии Серия А Руслан Малиновский Аталанта

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X