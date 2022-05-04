«Эта левая нога родилась 29 лет назад». Аталанта поздравила футболиста сборной Украины подборкой его лучших голов — видео
В текущем сезоне Малиновский сыграл на клубном уровне 39 матчей (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Итальянская Аталанта поздравила своего украинского полузащитника Руслана Малиновского с днем рождения подборкой его лучших голов.
Видео с результативными ударами воспитанника житомироского футбола клуб из Бергамо опубликовал в Twitter.
«Эта левая нога родилась 29 лет назад», — было написано в комментарии к ролику, посвященном Руслану.
В другом твите пресс-служба Аталанты поздравила полузащитника на украинском: «З днем народження».
В текущем сезоне Малиновский сыграл на клубном уровне 39 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2023 года.
Ранее защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт удивился шедевральному голу Малиновского.
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