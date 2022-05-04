«Эта левая нога родилась 29 лет назад». Аталанта поздравила футболиста сборной Украины подборкой его лучших голов — видео 4 мая, 18:31 Цей матеріал також доступний українською В текущем сезоне Малиновский сыграл на клубном уровне 39 матчей (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Итальянская Аталанта поздравила своего украинского полузащитника Руслана Малиновского с днем рождения подборкой его лучших голов.



Видео с результативными ударами воспитанника житомироского футбола клуб из Бергамо опубликовал в Twitter.

«Эта левая нога родилась 29 лет назад», — было написано в комментарии к ролику, посвященном Руслану.

Видео дня

В другом твите пресс-служба Аталанты поздравила полузащитника на украинском: «З днем народження».

В текущем сезоне Малиновский сыграл на клубном уровне 39 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2023 года.

Ранее защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт удивился шедевральному голу Малиновского.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.