Хочет в ЕС. Бывший капитан сборной Украины Тимощук стал гражданином соседнего государства — СМИ

27 мая, 08:39
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Анатолий Тимощук (Фото:dynamo.kiev.ua)

Анатолий Тимощук (Фото:dynamo.kiev.ua)

Экс-футболист Шахтера, Баварии и Зенита, который после начала полномасштабной войны в Украине остался в России, Анатолий Тимощук получил паспорт Румынии.

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Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital ссылаясь на ТСН Єдині новини.

Также источник утверждает, что для того, чтобы получить гражданство страны, Тимощук заявил, что его бабушка родилась в Черновцах в период, когда те входили в состав Румынии. Однако жена бывшего футболиста и его украинское окружение ничего не знают о родственнице-румынке, которая, якобы, родилась там в 1929-м году.

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Отмечается, что, вероятно, Тимощук сфальсифицировал документы.

Напоминаем, что УАФ в марте прошлого года лишила представителя Зенита всех званий и титулов в Украине.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров объяснил решение Тимощука остаться в России.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Анатолий Тимощук

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