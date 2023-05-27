Хочет в ЕС. Бывший капитан сборной Украины Тимощук стал гражданином соседнего государства — СМИ 27 мая, 08:39 Анатолий Тимощук (Фото:dynamo.kiev.ua)

Экс-футболист Шахтера, Баварии и Зенита, который после начала полномасштабной войны в Украине остался в России, Анатолий Тимощук получил паспорт Румынии.

Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital ссылаясь на ТСН Єдині новини.

Также источник утверждает, что для того, чтобы получить гражданство страны, Тимощук заявил, что его бабушка родилась в Черновцах в период, когда те входили в состав Румынии. Однако жена бывшего футболиста и его украинское окружение ничего не знают о родственнице-румынке, которая, якобы, родилась там в 1929-м году.

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Отмечается, что, вероятно, Тимощук сфальсифицировал документы.

Напоминаем, что УАФ в марте прошлого года лишила представителя Зенита всех званий и титулов в Украине.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров объяснил решение Тимощука остаться в России.