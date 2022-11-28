Футболист сборной Канады играл в матче против Хорватии с тампоном в носу — фото

28 ноября, 15:52
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Хатчинсон (слева) получил мячом в лицо (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Хатчинсон (слева) получил мячом в лицо (Фото:REUTERS/Carl Recine)

39-летнему капитану сборной Канады Атибе Хатчинсону во время матча второго тура чемпионата мира по футболу против Хорватии (1:4) разбили нос, однако футболист продолжил игру.

В одном из эпизодов хорватский футболист попал мячом в голову Хатчинсона, в результате чего у того началось кровотечение из носа.

Хатчинсон покинул поле, однако быстро вернулся, поскольку врачи вставили футболисту тампон в нос, с которым тот и продолжил игру.

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В соцсетях шутят, что Хатчинсон воспроизвел сцену из фильма 2006 года Она — мужчина, в котором героиня Аманды Байнс притворяется парнем, чтобы играть в футбольной команде.

https://twitter.com/sportingnews/status/1596919317165182977?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1596919317165182977%7Ctwgr%5E9a4c49cd719ae685054eda9bbe29ba24e60e1e39%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Fen%2Fworld-cup%2F2022%2F11%2F28%2F638404be46163f58b78b45ad.html

Несмотря на старания Хатчинсона, Канада проиграла со счетом 1:4 и потеряла шансы на выход в 1/8 финала.

В первом туре канадцы уступили Бельгии (0:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Канады Сборная Хорватии

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