Футболист сборной Канады играл в матче против Хорватии с тампоном в носу — фото
Хатчинсон (слева) получил мячом в лицо (Фото:REUTERS/Carl Recine)
39-летнему капитану сборной Канады Атибе Хатчинсону во время матча второго тура чемпионата мира по футболу против Хорватии (1:4) разбили нос, однако футболист продолжил игру.
В одном из эпизодов хорватский футболист попал мячом в голову Хатчинсона, в результате чего у того началось кровотечение из носа.
Хатчинсон покинул поле, однако быстро вернулся, поскольку врачи вставили футболисту тампон в нос, с которым тот и продолжил игру.
В соцсетях шутят, что Хатчинсон воспроизвел сцену из фильма 2006 года Она — мужчина, в котором героиня Аманды Байнс притворяется парнем, чтобы играть в футбольной команде.
Несмотря на старания Хатчинсона, Канада проиграла со счетом 1:4 и потеряла шансы на выход в 1/8 финала.
В первом туре канадцы уступили Бельгии (0:1).