Футболист сборной Канады играл в матче против Хорватии с тампоном в носу — фото 28 ноября, 15:52 Хатчинсон (слева) получил мячом в лицо (Фото:REUTERS/Carl Recine)

39-летнему капитану сборной Канады Атибе Хатчинсону во время матча второго тура чемпионата мира по футболу против Хорватии (1:4) разбили нос, однако футболист продолжил игру.

В одном из эпизодов хорватский футболист попал мячом в голову Хатчинсона, в результате чего у того началось кровотечение из носа.

Хатчинсон покинул поле, однако быстро вернулся, поскольку врачи вставили футболисту тампон в нос, с которым тот и продолжил игру.

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В соцсетях шутят, что Хатчинсон воспроизвел сцену из фильма 2006 года Она — мужчина, в котором героиня Аманды Байнс притворяется парнем, чтобы играть в футбольной команде.

Несмотря на старания Хатчинсона, Канада проиграла со счетом 1:4 и потеряла шансы на выход в 1/8 финала.

В первом туре канадцы уступили Бельгии (0:1).