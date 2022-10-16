Испанская Примера. Атлетико победил Атлетик и приблизился к Барселоне и Реалу — видео 16 октября, 00:02 Атлетико сократил отставание от Барселоны и Реала до трех очков (Фото:REUTERS/Vincent West)

Мадридский Атлетико вышел на третье место в чемпионате Испании после победы над Атлетиком из Бильбао в матче 9-го тура.



Исход поединка решил единственный гол в исполнении форварда «матрасников» Антуана Гризманна.

В других играх дня Севилья была сильнее Мальорки, а Жирона с Кадисом и Валенсия с Эльче поделили очки.

Видео дня

Результаты матчей:

Жирона — Кадис 1:1

Голы: Стуани, 90+11 (с пен.) — Алекс, 46

Валенсия — Эльче 2:2

Голы: Кавани, 41 (с пен.), 45+7 — Милья, 29 (с пен.), 65

Мальорка — Севилья 0:1

Гол: Гудель, 53

Атлетик — Атлетико 0:1

Гол: Гризманн, 47

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

По итогам минувшего тура лидерство в испанской Примере сохранила Барселона, обыгравшая Сельту.

НВ