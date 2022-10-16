Испанская Примера. Атлетико победил Атлетик и приблизился к Барселоне и Реалу — видео
Атлетико сократил отставание от Барселоны и Реала до трех очков (Фото:REUTERS/Vincent West)
Мадридский Атлетико вышел на третье место в чемпионате Испании после победы над Атлетиком из Бильбао в матче 9-го тура.
Исход поединка решил единственный гол в исполнении форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
В других играх дня Севилья была сильнее Мальорки, а Жирона с Кадисом и Валенсия с Эльче поделили очки.
Результаты матчей:
Жирона — Кадис 1:1
Голы: Стуани, 90+11 (с пен.) — Алекс, 46
Валенсия — Эльче 2:2
Голы: Кавани, 41 (с пен.), 45+7 — Милья, 29 (с пен.), 65
Мальорка — Севилья 0:1
Гол: Гудель, 53
Атлетик — Атлетико 0:1
Гол: Гризманн, 47
Турнирная таблица
По итогам минувшего тура лидерство в испанской Примере сохранила Барселона, обыгравшая Сельту.
НВ