Испанская Примера. Атлетико победил Атлетик и приблизился к Барселоне и Реалу — видео

16 октября, 00:02
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Атлетико сократил отставание от Барселоны и Реала до трех очков (Фото:REUTERS/Vincent West)

Атлетико сократил отставание от Барселоны и Реала до трех очков (Фото:REUTERS/Vincent West)

Мадридский Атлетико вышел на третье место в чемпионате Испании после победы над Атлетиком из Бильбао в матче 9-го тура.

Исход поединка решил единственный гол в исполнении форварда «матрасников» Антуана Гризманна.

В других играх дня Севилья была сильнее Мальорки, а Жирона с Кадисом и Валенсия с Эльче поделили очки.

Видео дня

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Результаты матчей:

Жирона — Кадис 1:1
Голы: Стуани, 90+11 (с пен.) — Алекс, 46

Валенсия — Эльче 2:2
Голы: Кавани, 41 (с пен.), 45+7 — Милья, 29 (с пен.), 65

Мальорка — Севилья 0:1
Гол: Гудель, 53

Атлетик — Атлетико 0:1
Гол: Гризманн, 47

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

По итогам минувшего тура лидерство в испанской Примере сохранила Барселона, обыгравшая Сельту.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Атлетико (Мадрид) Видео Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании ФК Севилья ФК Валенсия Примера

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